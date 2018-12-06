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منتخب الشاطئية يكرر فوزه على بطل الدوري المصري

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن تحضيراته للمشاركة القارية تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية على فريق الإعلاميين بطل الدوري المصري بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا التي ستقام في مصر

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب إسلام العبيدي الذي سجل أربعة أهداف، فيما سجل وليد أرحومة وزهير المنقاوي وهشام علي باقي أهداف المنتخب الوطني.

وكان منتخبنا الوطني قد تغلب على نفس الفريق الأيام الماضية بستة أهداف مقابل أربعة وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادات منتخب الشاطئية لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية منتصف الشهر الحالي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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