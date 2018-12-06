مشاركة ليبية بتصفيات أندية أفريقيا البطلة للسلة

يخوض فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد لكرة السلة منافسات تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأندية الأبطال لعام ألفين وتسعة عشر. وأكد الاتحاد الليبي لكرة السلة مشاركة الناديين في التصفيات التي ستستضيفها تونس خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من ديسمبر الجاري حيث ستحتضن قاعة رادس المباريات باستضافة فريق النجم الرياضي الرادسي.

وتشهد التصفيات مشاركة سبعة فرق من أربعة بلدان من شمال أفريقيا إلى جانب الأهلي طرابلس والاتحاد والنجم الرياضي الرادسي وهي شبيبة القيروان التونسي والوداد البيضاوي وجمعية سلا من المغرب والمجمع الرياضي البترولي الجزائري.

ويشارك ستة عشر نادياً في المنافسة الجديدة بدلا من اثني عشر فريقا في المنافسة السابقة التي توج بها فريق سلا المغربي، وتلعب كل الفرق من مرحلة واحدة حيث يتأهل ثلاثة أندية إلى النهائيات الأفريقية.

وتبلغ الأندية الستة عشر المرحلة الأخيرة عبر التصفيات التي ستجري على مستوى المناطق السبعة للقارة السمراء.

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