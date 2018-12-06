الفرق الليبية تتوهج والمغرب يتأهب ومودريتش يكسر الهيمنة

حمل هذا الأسبوع بشرى سارة للرياضة الليبية بترشح الفرق الليبي إلى دور الـ32 من بطولتي أفريقيا.

بداية من الاتحاد الذي أرغم منافسه ميراكل من جرز القمر على الانسحاب ليعبر الاتحاد إلى دور 32 من كأس الكونفيدرالية.

ممثلو ليبيا في دوري الأبطال لم يواجهوا صعوبة تذكر فريق النصر الذي كرر فوزه على هلال واو الجنوب سوداني بأربعة أهداف لهدفين، أما الأهلي بنغازي فوضع حداً لطموح نواذيبو الموريتاني وتفوق عليه بأربعة أهداف لهدفين. ليترشح الفريقان للدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أما على الصعيد المحلي أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد انعقاد الجمعية العمومية في مدينة المرج يوم الـ20 من الشهر الجاري.

عربياً يسعى المغرب لاستضافة كان 2019 بعدما قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي سحب البطولة من الكميرون لعدم الجاهزية، وفتح باب الترشح للدول الراغبة في الاستضافة، وبحسب التقارير الواردة فإن المغرب الأقرب للاستضافة.

عالمياً توّج الكرواتي “لوكا مودريتش” بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كاسراً هيمنة ميسي ورونالدو الممتدة لعشر سنوات، فيما مُنح اليافع الفرنسي كليان امبابي جائزة أفضل موهبة صاعدة.

ختاماً بنهائي كوبا ليبرتادوريس حيث وصل فريقا ريفير بليت وبوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية مدريد وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة.

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