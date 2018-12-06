برشلونة يفقد مالكوم أسبوعين للإصابة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن البرازيلي مالكوم سيغيب عن المشاركة في المباريات لفترة تصل من 10 إلى 15 يوما، وذلك بداعي الإصابة.

وكان مالكوم قد تعرض بإصابة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة البارسا أمس الأربعاء أمام كولتورال ليونيسا، في اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز البلوجرانا 4-1، وسجل خلالها مالكوم أحد أهداف فريقه.

ويغيب اللاعب صاحب الـ21 عاما عن مباراتي الفريق في الليجا أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، وليفانتي يوم 16 ديسمبر الجاري، إضافة لمباراة الثلاثاء المقبل ضد توتنهام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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