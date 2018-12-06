جماهير تشيلسي تطالب هازارد بالرحيل

أطلقت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، الهتافات المنتقدة لنجم فريقها البلجيكي إيدن هازارد، بعد مستواه المخيب في مباراة الأمس، التي خسرها البلوز أمام وولفرهامبتون.

وأوضح موقع صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن جماهير فريق تشيلسي، انقلبت على نجم الفريق إيدين هازارد بسبب المستوى، الذي ظهر به في مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأوضح موقع “ديلي ستار” أن جماهير “البلوز” غاضبة جداً من هازارد، وتُريد منه حزم حقائبه والرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وأضاف أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كان مليئاً برسائل تنتقد النجم البلجيكي، بعد خسارة تشيلسي أمام وولفرهامبتون (1-2) وابتعاده عن متصدر “البريميرليغ” مانشستر سيتي بـ 10 نقاط كاملة.

وفي هذا السياق، غرد أحد المستخدمين على “تويتر” يقول “شخصياً سأحزم حقائب هازارد وأنقله إلى المطار ..ربما يمكن كذلك تسريع انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في حال استمر في تقديم الأداء، (الذي قدمه في مباراة وولفرهامبتون) كل أسبوع”.

وتابع آخر “أداء هازارد يفتقر إلى الاتساق”، فيما أضاف شخص آخر “أين هو هازارد؟ باستثناء تعرضه للأخطاء، هل هذا هو هازارد؟”.

في المقابل، أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع إيدين هازارد لانضمامه إلى “الميرنغي” في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ يُعد النجم البلجيكي هدفاً رئيسياً للفريق الملكي، الذي يبحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن تشيلسي، عرض في وقت سابق على هازارد تجديد عقده مع النادي اللندني، حيث عرض “البلوز” على النجم البلجيكي الحصول أسبوعيا على راتب يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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