المرج تستضيف اجتماع الجمعية العمومية

راسل الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم أعضاء الجمعية العمومية بشأن تحديد موعد انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية.

حيث تقرر أن يقام الاجتماع في مدينة المرج في العشرين من شهر ديسمبر الجاري عند الساعة الحادية عشرة صباحا، وسيكون الاجتماع مخصصا مناقشة مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسب المادة الثامنة والعشرين الفقرة أربعة من النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم .

يشار إلى أن الحضور سيقتصر فقط على رئيس النادي أو نائبه مصحوبا بكتاب رسمي موقع ومعتمد من إدارة النادي.

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