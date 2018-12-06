بلدية بنغازي تُكرم عددا من قدامى الرياضيين

بنغازي-العنوان

كرّمت اليوم الخميس بلدية بنغازي بعضا من قدامى لاعبي كرة القدم في أندية الأهلي بنغازي والنصر والتحدي والهلال، وذلك تقديرا وعرفانا من المجلس التسييرى للبلدية على ما قدموه خلال مشوارهم الرياضي، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية.

وجرى حفل التكريم في حضور رئيس المجلس التسييرى المهندس الصقر بوجوارى وعضو المجلس التسييرى إدريس غيث اقدورة، وبمشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، ووكيل وزارة الحكم المحلى عادل الزائدي، ورئيس العامة للشباب والرياضة، سالم بوزريدة.

وقالت البلدية، إن هذا التكريم هو البداية وسيأتي الدور على باقي اللاعبين ليُكَرَّموا مثل زملائهم.

وشمل التكريم كلا من، علي مرسال وفرج ساطي ومفتاح بن حامد من نادي الأهلي، ومن نادي النصر، عيسى بن إسماعيل، وعلي رمضان وعبدالله الضراط.

ومن التحدي، يونس راشد ومفتاح احبارة ومحمد زوبى، ومن الهلال علي الشعالية وعمران العرفي وديمس الصغير وعبد العزيز الفرجانى.

كما كرّمت البلدية، المخرج الرياضي، محمد حفتر، والمخرج الرياضي والفنان والشاعر واللاعب السابق في أندية الأهلي والنجمة والتحدي، فرج المذبل.



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