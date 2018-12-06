سباق المدارس بإقبال لافت 

نظّم مكتب النشاطِ المدرسي أبو سليم سباق العدو الريفيّ لطلاب المرحلة الابتدائية والإعداديةِ إناثا وذكورا تحت عنوان “سباق اختراق الضاحية” الذي احتضنته مدرسة الفروسيةِ بأبو سليم ويستمرّ ليومين، وخصّص اليوم الأول للطالبات وسيكون الثاني للطلاب

إقبال التلاميذِ على هذه التظاهرةِ كان لافتا ومتميزا بالكثافة من الجنسين، حيث لقيت المبادرةُ استحسانا من الأهالي والأطفالِ الذين بذلوا أقصى ما لديهم من قوة وعزم لتحقيق رقم في هذا السباق

وسيكون اليومُ الثاني سباقَ الذكورِ للفئات السنيةِ الابتدائيةِ والإعداديةِ تحتَ الشعارِ نفسِه ومن المتوقّع أن يتواصل الإقبالُ والإيجابيةُ التي اتسمت بها الإنطلاقة

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