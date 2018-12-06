اخبار الرياضة

أرقام قياسية في الأولمبياد الخاص بنغازي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمناسبةِ اليوم العالميّ لذوي الإعاقة نَظَّم الأولمبياد الخاصّ في بنغازي بطولة تنشيطية شهدت مشاركة جيدة بلغت عشرةَ رياضيين رَغمَ سوء الأحوالِ الجويةِ بالمدينة حيث كان من المقرّر أن يصل عددُ المشاركين إلى اثنين وعشرين

وفي مقرّ جمعيّة أصدقاء المعاقين استطاع هؤلاء الأبطال الذين تحدّوا الظروف والطقس تحطيمَ رقم قياسيّ في رفع الأثقالِ عن طريق اللاعبِ منصف الزوي مئتين واثنين وأربعين ونصف كيلوجرام

وتأتي هذه المسابقةُ في إطار الاستعداداتِ التي يُجريها فرعُ الأولمبياد في بنغازي للمشاركة في الألعاب العالميةِ التي ستقام في الثامنِ من مارس المقبل والتي ستضمّ لاعبين متميزين من جميعِ أنحاءِ العالم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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