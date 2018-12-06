أرقام قياسية في الأولمبياد الخاص بنغازي

بمناسبةِ اليوم العالميّ لذوي الإعاقة نَظَّم الأولمبياد الخاصّ في بنغازي بطولة تنشيطية شهدت مشاركة جيدة بلغت عشرةَ رياضيين رَغمَ سوء الأحوالِ الجويةِ بالمدينة حيث كان من المقرّر أن يصل عددُ المشاركين إلى اثنين وعشرين

وفي مقرّ جمعيّة أصدقاء المعاقين استطاع هؤلاء الأبطال الذين تحدّوا الظروف والطقس تحطيمَ رقم قياسيّ في رفع الأثقالِ عن طريق اللاعبِ منصف الزوي مئتين واثنين وأربعين ونصف كيلوجرام

وتأتي هذه المسابقةُ في إطار الاستعداداتِ التي يُجريها فرعُ الأولمبياد في بنغازي للمشاركة في الألعاب العالميةِ التي ستقام في الثامنِ من مارس المقبل والتي ستضمّ لاعبين متميزين من جميعِ أنحاءِ العالم

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