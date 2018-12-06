مواجهات قوية لممثلي ليبيا في دوري الأبطال

يخوض ممثلا ليبيا النصر والأهلي بنغازي، مواجهات قوية في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، حيث يلتقي الأول حوريا كوناكري بطل غينيا، فيما يواجه الثاني صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلعب النصر ضد حوريا ذهابا على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة في أحد أيام 14، و15، و16 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بالعاصمة الغينية كوناكري أحد أيام 22، و23، و24 من نفس الشهر.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز بملعب بتروسبورت ذهابا، ويطير إلى جنوب إفريقيا لخوض الإياب على ملعب لوفتوس فير سفيلد، وذلك في نفس المواعيد المحددة لمباراة النصر وحوريا.

واجتاز الفريقان الليبيان الدور التمهيدي من دوري الأبطال، حيث أقصى النصر منافسه هلال واو من جنوب السودان، فيما تأهل الأهلي بنغازي بعد أن اجتاز عقبة نواذيبو.

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