منتخب الناشئين يستعد لبطولة المغرب

يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن السابعة عشرة معسكرا داخليا استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة شمال إفريقيا التي ستجرى

في المغرب بطاقم فني كامل يقوده المدرب المحلي الهادي النويصري

مجموعة المنتخب الوطني تم اختيارها تقريبا من جميع أنحاء ليبيا من قبل المدير الفني الذي اشتكى كثيرا من ضيق الوقت ومن تأخر تجمع اللاعبين، لأن انتقاء الأسماء كان في مدة وجيزة لا تكفي لتكوين حكم شامل على اللاعب وعلى إمكانياته البدنية والمعنوية ومهاراته المختلفة في اللعبة لكن النويصري أكد أن الطاقم الفني سيحاول تعويض النقص وإعداد المجموعة بشكل جيد.

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