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منتخب الناشئين يستعد لبطولة المغرب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقيم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن السابعة عشرة معسكرا داخليا استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة شمال إفريقيا التي ستجرى

في المغرب بطاقم فني كامل يقوده المدرب المحلي الهادي النويصري

مجموعة المنتخب الوطني تم اختيارها تقريبا من جميع أنحاء ليبيا من قبل المدير الفني الذي اشتكى كثيرا من ضيق الوقت ومن تأخر تجمع اللاعبين، لأن انتقاء الأسماء كان في مدة وجيزة لا تكفي لتكوين حكم شامل على اللاعب وعلى إمكانياته البدنية والمعنوية ومهاراته المختلفة في اللعبة لكن النويصري أكد أن الطاقم الفني سيحاول تعويض النقص وإعداد المجموعة بشكل جيد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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