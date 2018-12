المتوسط

أعلن نادي الاتحاد عن موعد مباراة الذهاب مع فريق نهضة بركان المغربي للدور 16 الأول ضمن مباريات الكأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك يوم السبت 15 ديسمبر الجاري”.

وأكمل النادي، ” أن المباراة ستقام بالملعب البلدي لبركان بمدينة وجدة المغربية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب”.

