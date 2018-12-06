ديربي ناري بين يوفي وإنتر

ستتحول أنظار محبي الكرة الإيطالية إلى ملعب أليانز ستديوم في انتظار مواجهة القمة ديربي إيطاليا الذي سيجمع بين قائد الكالتشيو جوفنتس وصاحب المركز الثالث إنتر ميلانو لحساب الجولة الخامسة عشرة.

صاحب الضيافة سيستقبل خصمه متعاليا متمنعا في عرين لم يعرف الهزيمة منذ بداية الموسم ولم يمنعه من العلامة الكاملة سوى تعثر أمام جنوى في الجولة التاسعة الذي لم يتكرر خاصة بعد أن زاد لهجومه سلاحا من الأنواع المدمرة، فكريستيانو منذ قدومه الى البيانكونيري لم يستغرق وقتا طويلا ليفك شيفرات دفاع الكالتشيو ومع إعلان أليغري عودة إيمري كان بعد الإصابة ستكون مهمة تركيع النظراء متاحة في متناول السيدة العجوز.

أما أنتر ميلانو بقيادة هدافه ماورو إيكاردي الذي صرح أنه في شوق للقاء رونالدو فوق المستطيل الأخضر سيحاول إيقاف سيل انتصارات مضيفه وإبقاء شعلة الصراع على لقب الدوري متقدة بخطف النقاط الثلاث، لكن التاريخ لا يرجح كفة النيراتزوري الذي يعود فوزه الأخير على اليوفي إلى أمد بعيد لكن الخيار الوحيد لأبناء سباليتي للبقاء في معركة اللقب هو الانتصار

مباراة ستمنح المنتظرين المتعطشين للكرة الجميلة ما يصبون إليه وستسمح لهم بحفظ مواجهة تورينو مع كريستيانو وإيكاردي في الذاكرة إلى أمد سيكون بعيدا.

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