الإصابة العضلية تعاود مهاجم ريال مدريد

تعرّض ماريانو دياز لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام مليلية في كأس ملك إسبانيا، أجبرته على مغادرة اللقاء قبل نهايته.

المهاجم الدومينيكاني بدأ مباراته الثانية فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته للنادي في الصيف الماضي، وتوقّع الجميع وصوله لشباك مليلية المتواضع في مناسبة واحدة على الأقل، هذا لم يحدث، ولم يكن عقمه التهديفي أسوأ ما واجهه في تلك المباراة.

ماريانو اضطر لمغادرة الملعب قبل 10 دقائق على نهاية المباراة، والتوجه إلى مقاعد البدلاء، على الرغم من استهلاك المدرب سانتياجو سولاري لاستبدالاته الثلاثة، مما ترك الفريق بعشرة لاعبين.

اللاعب ظهر متأثرا بالإصابة على مقاعد البدلاء بعد خروجه، مع انزعاج المدرب سولاري.

لاعب ليون السابق لم يحظ بكثير من الفرص خلال دقائق مشاركته، ولم يساهم بأي شكل في أهداف فريقه الستة التي تناوب على تسجيلها 4 لاعبين مختلفين.

ماريانو لم يسجّل في قرابة الـ500 دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم سوى هدف واحد في ظهوره الأول أمام روما.

اللاعب تعرّض لإصابة سابقة هذا الموسم بالفعل في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، أبعدته عن المباريات الأربع الأولى في حقبة سولاري.

إصابة ماريانو قد تأتي قبل أقل من أسبوعين على خوض ريال مدريد مباراته الأولى في كأس العالم للأندية، مما يهدد مركزه في القائمة المشاركة بالمنافسة التي ستقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

سولاري مدرب ريال مدريد علّق على إصابة لاعبه في المؤتمر الصحفي: “الأمر السلبي الوحيد في المباراة هو إصابة ماريانو، نأمل أن تكون طفيفة”.

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