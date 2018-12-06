الكشف عن سبب تعاقد أرسنال مع إيمري بدلا من أرتيتا

كان ميكيل أرتيتا لاعب أرسنال السابق والمدرب الحالي لمانشستر سيتي قريبا من تدريب المدفعجية قبل تعاقد النادي مع مواطنه الإسباني أوناي إيمري.

فما هو السبب؟ صحيفة “ذا صن” الإنجليزية كشفت السبب في تقرير لها.

وأوضح التقرير أن أرتيتا طلب إعادة تغيير شامل في قطاع كرة القدم بالكامل مع إبرام انتقالات ضخمة في ظل ورثه تركة ضعيفة من المدير الفني التاريخي للفريق آرسين فينجر.

ما طلبه أرتيتا لم يطلبه إيمري بل على النقيض تماما أشاد مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان السابق بلاعبي أرسنال وقطاع الناشئين مع تأكيده عدم رغبته في إنفاق الكثير من الأموال في الانتقالات.

وبالفعل تعاقد أرسنال مع إيمري ولم ينفق في الانتقالات سوى 70 مليون جنيه إسترليني فقط.

والآن يسير أرسنال مع إيمري بشكل رائع إذ لم يعرف طعما للهزيمة خلال آخر 20 مباراة خاضها في كل البطولات وهو يبتعد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ10 نقاط فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا