كشف مسؤول بارز في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في كرة القدم أن قطر لم تجر أي مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات.

حيث يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اقتراحاً يدعمه رئيسه جاني إنفانتينو، لزيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر من 32 إلى 48، بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026 للقيام بذلك بحسب ما كان قد قرره الفيفا.

هذا وستفرض الزيادة على الدولة الخليجية في حال اعتمادها تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب زيادة المشجعين، نظرا لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 32 منتخباً.

وبالرغم من صدور تقارير سابقة عن بحث في تنظيم مباريات أو إقامة منتخبات في دول أخرى في المنطقة، أكد ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، عدم وجود نقاشات بهذا الإطار، قائلاً:

“لم نجر أي محادثات حول تشارك استضافة البطولة”.

The post هل ستتشارك قطر مع دول أخرى في استضافة مونديال 2022؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا