أتلتيكو مدريد ينضم إلى قائمة المتأهلين لدور الـ16 في الدوري الإسباني

تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه أمس الأربعاء، على ضيفه سانت أندرو من الدرجة الرابعة 4-صفر في إياب دور الـ32.

حيث سجل أتلتيكو أهدافه في الشوط الثاني عن طريق الفرنسي توماس ليمار والكرواتي نيكولا كالينيتش والأرجنتيني أنخل كوريا في وفيتولو.

هذا وكان أتلتيكو الذي خاض اللقاء بتشكيلة خلت من بعض الأساسيين لاسيما الفرنسي أنطوان غريزمان، فاز ذهاباً خارج ملعبه 1-0.

