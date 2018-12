مباراة سانت إيتيين ومرسيليا تأجلت بسبب احتجاجات فرنسا

أجلت السلطات الفرنسية مباراة بين فريقي “سانت إيتيين” و”أولمبيك مرسيليا” في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم المقررة مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف من الاحتجاجات ضد الحكومة وإمكانية استخدام العنف.

قالت رابطة الدوري الفرنسي إن المباراة، التي تجمع اثنين من أعرق أندية البلاد، تأجلت بطلب من الشرطة المحلية، حسبما ذكرت “رويترز”.

يأتي القرار بعد تأجيل مباراة قمة بين “موناكو” و”نيس” وأخرى بين “باريس سان جيرمان” المتصدر ضد مطارده “مونبلييه” كانت مقررة يوم السبت، ولم يتسن الحصول على رد فوري من الاتحاد الفرنسي للعبة بشأن إمكانية تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع.

في سياق متصل، قررت ثلاثة أحزاب يسارية فرنسية، اليوم الخميس، تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب احتجاجات “السترات الصفراء”.

