“أليكس ساندرو” مع يوفنتوس حتى 2023

يوفنتوس يجدد عقد لاعبه أليكس[إنترنت]ذكرت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيجدد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو، حتى العام 2023.

وتكهنت تقارير سابقة أن يوفنتوس يريد التعاقد مع البرازيلي مارسيلو من ريال مدريد؛ تحسبًا لرحيل ساندرو، لكن إدارة يوفنتوس تعمل على تجديد عقد اللاعب البرازيلي. وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن يوفنتوس وساندرو سيرتبطان بعقد جديد يمتد حتى العام 2023. وانضم ساندرو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى يوفنتوس العام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي. وشارك ساندرو في 132 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بينها 18 مباراة الموسم الحالي.

