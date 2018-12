تصريح “مهين” من بيليه بحق ميسي

هاجم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفض المقارنة بينهما، مؤكداً أنه اللاعب الأفضل بوضوح.

وهاجم أسطورة منتخب البرازيل في الستينات والسبعينات، نجم برشلونة، وأكد أن افتقاد ميسي لبعض المهارات تجعله بعيدا عن المقارنة بهداف البرازيل الأسطوري.

وفي تصريحات لا تخلو من الإهانة، لصحيفة “Folha de S.Paulo”، قال بيليه: “كيف ستقارن بين شخص يلعب برأس بشكل جيد ويركل الكرة باليمين واليسار، وشخص آخر يستخدم قدم واحدة في اللعب، ويعتمد على مهارة واحدة ولا يعرف ضرب الكرة بالرأس؟”.

وبدا بيليه (78 عاما) مستغرباً من فكرة المقارنة الأزلية بين الاثنين: “كيف تستطيع أن تقارن؟ حتى تُقارن ببيليه، عليك أن تستخدم القدم اليمنى واليسرى وتستطيع استخدام رأسك أيضا”.

ويعرف عن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إمكانياته العالية باللعب بقدمه اليسرى، وعدم إتقانه اللعب بالرأس بسبب قصر قامته.

وفي مطلع هذا العام، قال بيليه إن مواطنه نيمار هو أفضل موهبة في العالم حاليا، وفضّله على ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

