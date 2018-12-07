ريال مدريد يتأهل إلى الدور الـ16 من كوبا دي ري

تأهّل فريق ريال مدريد إلى الدّور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا بعد إمطاره شباك مليلة بستّة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سنتياغو بيرنابيو.

افتتح الملوك النتيجة في الدقيقة الـ32 عن طريق اسنسيو ليتبع بهدف ثان في الدقيقة الـ35، وماهي إلا أربع دقائق حتى أضاف سانشيز الهدف الثالث.

الحصّة الثانية من الأهداف في الشوط الثاني بدأها ايسكو في الدقيقة الـ49، أتبعه فينيسيوس جونيور بالهدف الخامس في الدقيقة الـ74 قبل أن يتمكّن الضيوف من تسجيل

هدف شرفي بأقدام ياسين قاسمي من علامة الجزاء في الدقيقة الـ80، قبل أن يعود ايسكو ويغلق فاتورة الأهداف بهدف سادس في الدقيقة الـ83.

يشار إلى أنّ مباراة الذهاب انتهت بفوز الريال بهدف نظيف.

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