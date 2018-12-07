الأندية الليبية 4/4 في الدور الـ32

عادت أنديتنا المحلية من تمهيدي البطولات الأفريقية بالعالامة الكاملة، الأندية الثلاثة لحقت بالأهلي طرابلس في الدور الـ32.

البداية كانت مع بطل ليبيا نادي النصر الذي تمكن من تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسه هلال واو الجنوب سوداني ذهابا وإيابا.

ليلتقي في الدور الثاني من دوري الأبطال مع حوريا كوناكري الغيني الذي يعرف جيداً المغامرات الأفريقية، ولكن أبناء العيساوي لن يكون صيداً سهلاً للغينين.

في دوري الأبطال أيضاً خطف الأهلي بنغازي التأهل من بين أيدي اف سي نواذيبو الموريتاني بعد أن عاد في مباراة الإياب بنتيجة هدفين دون رد، ولكن الأهلي يجد نفسه اليوم في وضع صعب عندما يواجه بطل 2016 صن داونز الجنوب أفريقي في الدور المقبل، ولكن أبناء المشوار الطويل قادرون على صنع المفاجأة كما فعلوها في 2014.

في الكونفدرالية الأفريقية كان الاتحاد متألقاً فثمانية مباراة الذهاب كانت كافية لضمان التأهل للدور الثاني بعد أن انسحب خصمه ميراكل من جزر القمر رسمياً من مباراة الإياب.

المهمة في الدور الثاني لن تكون سهلة أمام رفاق زعبية لأن خصمهم هو نهضة بركان المغربي، ديربي مغاربي سيكون مثيراً لدقائقه الأخيرة لمعرفة من سيخطف بطاقة التأهل.

أما الأهلي طرابلس فسيسجل أول ظهور له في كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم بعد أن أعفي من الدور التمهيدي، إذ يأمل عشاق الأهلي أن يقدم فريقهم مستويات كالتي قدمها في دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، عندما بلغ ربع نهائي البطولة الأقوى أفريقيا.

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