الأفريقي يتعاقد مع المدرب علي النابلي

تعاقد نادي الأفريقي درنة مع المدرب التونسي المعروف “علي النابلي” لقيادته بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتسلّم المدرب السابق لفريق الأنوار مهامه رسمياً في تدريب النادي العريق وذلك بعد وصوله إلى مدينة درنة يوم الأربعاء.

ويسعى الأفريقي هذا الموسم إلى العودة إلى مصاف الدوري الممتاز الذي غاب عنه طويلاً رغم محاولاته خلال المواسم الماضية للصعود، وكانت إدارة النادي قد عززت صفوف الفريق بأكثر من لاعب بارع ومعروف مثل هشام الحمر وحسين سلطان ووسام أبوكتيف وعبدالله اللافي ورضا الفاخري، بالإضافة لاحتفاظه بأبرز نجومه أيوب الحصني وهاني المزيني وحمد الحاج.

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