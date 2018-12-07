السيتي يصطدم بتشيلسي لتأكيد الصدارة

في صدام هو الأبرز في هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، متصدر الترتيب مانشستر سيتي يحل ضيفاً على تشيلسي في ستامفورد بيردج

السيتزن يعلم جيداً أن هذه المباراة لن تقبل القسمة على اثنين، فالتعثر في لندن يعني التنازل عن الصدارة لصالح ليفربول.

من جهته سيحاول البلوز العودة في المنافسة إلى صدارة الترتيب من خلال إطاحتهم بالسيتي متسلحين بعامل الأرض والجمهور.

وراء خط الملعب سيكون الصراع من الطراز الرفيع، فمن جهة يقف العبقري بيب غوارديولا ومن الجهة الأخرى نجد المحنك ماوريسيو ساري.

إما داخل المستطيل الأخضر فالنجوم كثيرة والصراع سيكون محتدماً بين اغويرو ومحرز وديفيد سيلفا أمام أصحاب الأرض بقيادة هازارد وجيرو.

قمة ستحمل معها الكثير إما محافظة السيتي على الصدارة أو فسح المجال لتشيلسي للتقدم في جدول الترتيب.

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