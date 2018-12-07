سباق الطريق في سبها لطلاب المدارس

نظّم “مكتب التربية والتعليم” بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى بالمنطقة الجنوبية “سباق الطريق” بمشاركة طلاب مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وشارك خمسة طلبة من عدد 25 مدرسة، حيث يتسابق طلاب التعليم الأساسيّ في الجري لمسافة ألفي متر انطلاقا من أمام إدارة جامعة سبها حتّى المسرح الشعبي مرورا بشارع خمسة أكتوبر

فيما يشارك طلاب الثانوي لمسافة ثلاثة كيلومترات وحدّدت نقطة الانطلاق من أمام “معهد الأمل للصمّ وضعاف السمع” مرورا بالمكتبة المركزية ونهاية بالمسرح الشعبي.

وتركّزت مشاركة “اتحاد ألعاب القوى” على نشر المحكّمين والمشرفين على طول مسافة السباق، فيما ساهم رجال المرور بتأمين الطريق وتسهيل مسارات المتسابقين.

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