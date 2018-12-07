بوكا جونيورز يحاول مرة أخرى مع الـكونميبول

ما زال فريق بوكا جونيور الأرجنتيني يحاول أن يفوز بنهائي كوبا ليبيرتادوريس عن طريق المحكمة دون خوض المباراة على الملعب، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إدارة البوكا تنوي تقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي؛ للمطالبة بإعلانه بطلا وغريمه ريفير بليت خاسرا للنهائي بحكم تسبب جماهيره بأعمال الشغب والعنف ما دعا إلى إلغاء المواجهة التي كان من المقرر أن تلعب يوم 24 نوفمبر الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي يطعن فيها بوكاجونيورز في المباراة التي تأجلت إلى الأحد المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث قدم طلبا للمحكمة في وقت سابق يطالب فيها بإعلانه بطلا لكن محكمة الاستئناف في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خاطبت الفريق الأرجنتيني أمس الخميس وأعلمته برفضها طلبه، لكن يبدو أن إدارة النادي لم تيأس وستعاود الكرة اليوم وإن قوبل الطلب بنفس الرد ستكون الفرصة الأخيرة للنادي الذي لن يكون له خيار آخر سوي لعب المباراة كما هو مقرر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية