ريفالدو:كريستيانو ظُلم..وغياب ميسي عن الأفضل غريب

أكد النجم البرازيلي ريفالدو أن من يستحق الكرة الذهبية هذه السنة هو كريستيانو رونالدو وليس لوكا مودريتش رغم ما قدمه لاعب ريال مدريد خلال هذا الموسم الكروي وخاصة عندما ساعد منتخب بلاده في الوصول إلى الدور النصف النهائي من كأس العالم، وقال ريفالدو إنه رغم كل ذلك لو كان موجودا لصوت لصاروخ ماديرا لاعب يوفي الإيطالي.

وبرر ريفالدو غياب كريستيانو عن حفل تسليم الكرة الذهبية بسبب إحساسه بالظلم؛ لأنه كان يتوقع التتويج بعد موسم ناجح، كما اعتبر نجم السيليساو أن عدم وجود ميسي في قائمة الثلاثة الأفضل هو شيء يعده غريبا أيضا ولم يجد له تفسيرا.

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