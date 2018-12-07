اخبار الرياضة

ريفالدو:كريستيانو ظُلم..وغياب ميسي عن الأفضل غريب

تم النشر منذُ 45 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد النجم البرازيلي ريفالدو أن من يستحق الكرة الذهبية هذه السنة هو كريستيانو رونالدو وليس لوكا مودريتش رغم ما قدمه لاعب ريال مدريد خلال هذا الموسم الكروي وخاصة عندما ساعد منتخب بلاده في الوصول إلى الدور النصف النهائي من كأس العالم، وقال ريفالدو إنه رغم كل ذلك لو كان موجودا لصوت لصاروخ ماديرا لاعب يوفي الإيطالي.

وبرر ريفالدو غياب كريستيانو عن حفل تسليم الكرة الذهبية بسبب إحساسه بالظلم؛ لأنه كان يتوقع التتويج بعد موسم ناجح، كما اعتبر نجم السيليساو أن عدم وجود ميسي في قائمة الثلاثة الأفضل هو شيء يعده غريبا أيضا ولم يجد له تفسيرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك