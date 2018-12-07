الأمريكي جون يقود الأهلي بنغازي للفوز على الهلال

بنغازي 07 ديسمبر 2018 ( وال ) – قاد اللاعب الأمريكي جون هنري فريقه الأهلي إلى فوزه على جاره الهلال بفارق 9 نقاط وبواقع 67 مقابل 58نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الثاني للمرحلة الأولى لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة.

اللقاء الذي جرى – أمس الخميس – في مجموع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، تسلل إليه الفريقان على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، فالأهلي دخل المقابلة من أجل تعويض وتفادي خسارته في الأسبوع الأول، فيما دخل الهلال المواجهة بطموح مواصلة انتصاراته الذي حققه في الجولة الأولى.

تبادل المحاولات

هذا وتبادل الفريقان المحاولات والهجمات على مستوى اللعب في الرميات الثنائية والثلاثية بالإضافة إلى الرميات الحرة والمتابعات دفاعياً وهجومياً، حيث حسم أبناء المدرب فتحي المهدوي ومساعده خالد الحاسي موقعة الربع الأول لمصلحتهم بفارق أربعة نقاط وبواقع 18 مقابل 14 نقطة.

الربع الثاني من المواجهة كان أكثر متعة وإثارة بين الفريقين، إذ كانت فيه الأفضلية نسبية نوعاً ما للأهلي الباحث عن استعادة توازنه بعد فقدانه نتيجة الربع الأول، ونجح في ذلك عندما تمكن بنتيجة الربع الثاني لصالحة بنتيجة 11 مقابل 7 نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول متعادلة بين الفريقين بنتيجة 25 مقابل 25 نقطة.

الإثارة حضرت أكثر في الربع الثالث إذ تزايد الحماس وارتقى اللعب إلى الأفضل، فكانت المحاولات جريئة للفريقين، لينتهي الحصة الثالثة بالتعادل 19 مقابل 19 نقطة، وشهد الربع الأخير انتفاضة كبيرة من الفريقين وازداد التشويق وأصبح طابع الأداء سريعاً، إلا أن الدقيقة الأخيرة من الربع الأخيرة تمكن فيها الأهلي حسم الأمور لمصلحته بفارق 9 نقاط وبواقع 67 مقابل 58 نقطة.

جون هنري الأفضل

المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، وموسى الأوجلي حكماً ثانياً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثالثاً، تميز فيها اللاعب الأمريكي للأهلي جون هنري والذي لعب 40 دقيقة كاملة سجل من خلالها 23 نقطة منها 7 متابعات 3 هجومية وأربعة دفاعية، بالإضافة إلى أنه نجح في تسجيل 6 رميات حرة، ويأتي لاعب الهلال أحمد الغرابي أقرب لاعب له من ناحية تسجيل النقاط، وذلك بتسجيله 12 نقطة.( وال – بنغازي ) س أ / س ع

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