خالد بن الوليد يستعيد توازنه أمام التحدي بـ 37 نقطة

بنغازي 07 ديسمبر 2018 ( وال ) – أستعاد فريق خالد بن الوليد لكرة السلة توازنه، إثر تغلبه على التحدي بنتيجة 91 مقابل 54 نقطة، وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة.

المباراة التي جرت يوم – أمس الخميس – في مجمع سليمان الضراط، دخلها الفريقان وبغية كل منهم تحقيق الانتصار، وتجاوز خسارتهما في الأسبوع الأول من الهلال والمروج.

الربع الأول كانت محاولات خالد بن الوليد الأخطر والأفضل، إذ نجح الفريق في إنهاء الربع لصالحه بنتيجة 27 مقابل 8 نقاط.

في الربع الثاني واصل خالد بن الوليد التقدم على مستوى النتيجة وتألق لاعبوه كثيراً، ليتمكنوا من إنهاء الربع الثاني لمصلحتهم بنتيجة 22 مقابل 14 نقطة، لينتهي النصف الأول على واقع 49 مقابل 22 لصالح خالد بن الوليد.

أستمر خالد بن الوليد في السيطرة على مجريات اللقاء وبالتحديد في الربع الثالث، ليوسع الفارق في هذا الربع إلى 7 نقاط وبواقع 16 مقابل 9 نقاط، التحدي ظهر في الربع الثالث أفضل حالاً من سابقة، وكانت محاولاته صائبة في أغلب الأوقات، لكن هذه السيطرة والتحسن للتحدي لم يجدي يشيء لينتهي الربع الأخير لفريق خالد بن الوليد بنتيجة 26 مقابل 23 نقطة.( وال – بنغازي ) س أ/ س ع

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