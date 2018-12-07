الخمس يحقق فوزا مفاجئا على الأهلي طرابلس بالدوري الليبي

العنوان-مصراتة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس خسارة مفاجئة أمام نظيره فريق الخمس، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مصراته، ضمن مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2018 /2019.

ورغم محاولات الفريقين على المرمى لتسجيل هدف السبق إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتكسرت الهجمات على أقدام المدافعين ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نشط الفريقان بحثا عن هدف التقدم وبالفعل نجح الخمس في الدقيقة 60 تسجيل الهدف الوحيد عن طريق مهاجمه أيوب عجيل من متابعة جيدة لتسديدة عبد الله بن خليل التي ارتدت من يد الحاري الفيتوري ليحولها أيوب في المرمى.

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