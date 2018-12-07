الأهلي طرابلس يمنى بخسارة أمام الخمس

مني الأهلي طرابلس بخسارة أمام الخمس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مصراتة في إطار الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الدوري الممتاز

ودخل الفريقان الملعب مصران على التهديف منذ البداية فارتفعت وتيرة النسق وتبادل الطرفان الهجمات لكن الشوط الأول خرج خالي الوفاض دون تغيير يذكر، أما الفترة الثانية فأعلنت عن نفسها منذ الدقيقة الستين عن طريق أيوب عجيل ليتفوق على خصمه الذي نزل بكل ثقله في المباراة مكررا الهجمات التي لم تأت بأكلها لكنها أثمرت ورقة حمراء في وجه لاعبه صالح الطاهر في .الدقيقة التاسعة والسبعبن ليكمل الأهلي ما تبقى من زمن اللقاء منقوصا دون أن يدرك التعادل أو الفوز وتنتهي المباراة بهدف نظيف

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