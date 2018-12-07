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الأهلي طرابلس يمنى بخسارة أمام الخمس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مني الأهلي طرابلس بخسارة أمام الخمس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مصراتة في إطار الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الدوري الممتاز

ودخل الفريقان الملعب مصران على التهديف منذ البداية فارتفعت وتيرة النسق وتبادل الطرفان الهجمات لكن الشوط الأول خرج خالي الوفاض دون تغيير يذكر، أما الفترة الثانية فأعلنت عن نفسها منذ الدقيقة الستين عن طريق أيوب عجيل ليتفوق على خصمه الذي نزل بكل ثقله في المباراة مكررا الهجمات التي لم تأت بأكلها لكنها أثمرت ورقة حمراء في وجه لاعبه صالح الطاهر في .الدقيقة التاسعة والسبعبن ليكمل الأهلي ما تبقى من زمن اللقاء منقوصا دون أن يدرك التعادل أو الفوز وتنتهي المباراة بهدف نظيف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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