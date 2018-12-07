لاغالب ولا مغلوب في مواجهة الأولمبي وأبو سليم بالزاوية

العنوان-الزاوية

حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي وضيفه فريق أبوسليم ضمن منافسات الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 / 2019 م .

وللمرة الثانية على التوالي بالدوري الممتاز يفشل الفريقان في تحقيق نتيجة الفوز بعدما تعادلا بدون أهداف في مباراتهما معا وكان الفريقان قد فقدا نتيجة مباراتيهما في الجولة الأولى، حيث فقد الأولمبي مباراته مع السويحلي بثلاثة أهداف لهدفين، فيما خسر فريق أبوسليم مباراته أمام الوحدة بهدف وحيد دون رد .

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