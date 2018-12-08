مؤيد اللافي ينتظر تأشيرة دخول مصر لإتمام انتقاله للإسماعيلي

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الإسماعيلي وجه خطابا رسميا إلى مسئولي الاتحاد من أجل مخاطبة السلطات الأمنية المصرية لمنح تأشيرة دخول مصر إلى اللاعب الليبي الدولي مؤيد اللافي ووكيل أعماله “شقيقه” رياض اللافي لإتمام مفاوضات انضمام اللافي إلى صفوف الدروايش، في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولي الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان ينتظرون وصول التأشيرة لإرسالها للاعب ووكيل أعماله تمهيدا للحضور إلى الإسماعيلية للتفاوض حول إجراءات انتقاله للدراويش.

وذكرت مصادر صحفية أن مسئولي النادي الإسماعيلي دخلوا في مفاوضات جادة مع اللافي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية خاصة وأن اللاعب حر في هذه الفترة ويحق له الانتقال إلى أي نادي بعدما فسخ تعاقده مع الشباب السعودي.

وأوضحت المصادر أن نادي المقاولون العرب – ابن عم الدراويش كما يطلق عليه في مصر – دخل هو الأخر على خط المفاوضات مع مؤيد اللافي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

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