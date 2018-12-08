ليبيا عضو مؤسس في الاتحاد العربي للفوفينام فيات فوداو

صرح أحمد السني، رئيس الجمعية الليبية للفوفينام فيات فودا، بأن ليبيا شاركت في اجتماعات المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للفوفينام فيات فوداو بمشاركة 10 دول عربية وحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأوروبي.

وذكر السني، في تصريحات صحفية أنه خلال الجلسة التحضيرية تمت مناقشة مواد النظام الأساسي للاتحاد العربي ووضع هيكلية للاتحاد واعتماد الجمعية العامة التأسيسية والتحضير إلي الجلسة الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

وأضاف أحمد السني أن مشاركته جاءت بعد دعوة تلقاها من الاتحاد الجزائري للفوفينام وبإذن من الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق.

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