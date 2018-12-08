تسريب بالصور.. قمصان “غير مسبوقة” لبرشلونة بعد شهور

انتشرت على الإنترنت مجموعة من الصور المسربة لأقمصة برشلونة الإسباني الجديدة، التي تؤكد حدوث تغيير كبير من ناحية التصميم.

ويبدو أن لاعبي الفريق الإسباني سيرتدون قمصانا مختلفة تماما الموسم المقبل 2019/2020، حيث تظهر الصور أن تصميم تلك القمصان، الخاصة بالمباريات التي سيستقبلها على أرضية ملعبه كامب نو، ستضم مربعات بالأحمر والأزرق.

وربما يناسب الشكل الجديد للقميص اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي يرتدي قميصا بنفس التصميم مع منتخب بلاده.

فيما ستكون الأقمصة الخاصة بالمباريات التي ستجرى خارج الديار، عبارة عن تكريم لمجد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ سيكون لونها أصفر مع خطين مائلين بالأزرق والأحمر.

وسيشبه الشكل الجديد إلى حد ما القميص الذي كان يرتديه إنييستا، حين سجل هدفا تاريخيا في مرمى تشلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009/2008.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تصميم قميص برشلونة، المميز بلونيه الأزرق والأحمر، لم يتغير منذ مدة كبيرة، مضيفا أنه لم يصدر بعد أي تأكيد من إدارة النادي بشأن تصميم القميص الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24