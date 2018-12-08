اليوفي يؤكد هيمنته على الكرة الإيطالية

اليوفي لا يخسر السيريا أ، ربما بات على الجميع التعود على سماع هذه الجملة ففريق السيدة العجوز صنع فارقا كبيرا بينه وبين أندية الدوري الإيطالي

ما حدث في تورينو ليلة أمس هو فقط قليل من كثير، الفريق المجتهد إنتر ميلان بقيادة نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي حاول مباغتة يوفنتوس لكن القائمة حرمته من هدف التقدم مرة والتسرع مرة أخرى

بالمقابل لم يتوقف الدون وديبالا وماندزوكيتش عن تهديد شباك هاندانوفيتش، الإنتر ورغم تمركزهم الجيد غير أن المدرب سباليتي أخطأ الاختيار هذه المرة بإخراجه لبوليتانو الذي كان أفضل لاعب في النيراتزوري، تغيير حرر البيانكونري ليأتي الرد سريعا من السوبر ماريو رجل النهايات في تشكيلة أليغري، هدف كان كافيا ليوفنتوس لحصد نقاط المباراة والمحافظة على الصدارة.

وليبعث اليوفي رسالة من اليانز ستاديوم في تورينو مفادها أنه سيد الكرة الإيطالية

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