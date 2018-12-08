نادي الشباب يحتضن بطولة المنطقة الوسطى للسباحة

استضاف نادي الشباب الرياضي بمدينة مصراتة يوم الخميس بطولة المنطقة الوسطى داخل الأحواض لفئة البراعم

وشهدت البطولة مشاركة العديد من السباحين اليافعين من مختلف الأندية والمراكز المتخصصة في السباحة والغوص بالمنطقة الوسطى، كما أقيمت على هامش البطولة الدورة التحكيمية الثانية للحكام بالمستوى الثالث، وذلك برعاية نادي توباكتس للسباحة والغوص في مصراتة.

وحضر هذه الدورة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للسباحة والغوص “عادل امحمد اندار” والذي حفز المشاركين في الدورة على بذل المزيد من الجهد في سبيل الرُقيّ بهذه الرياضة وتطورها.

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