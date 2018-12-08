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نادي الشباب يحتضن بطولة المنطقة الوسطى للسباحة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف نادي الشباب الرياضي بمدينة مصراتة يوم الخميس بطولة المنطقة الوسطى داخل الأحواض لفئة البراعم

وشهدت البطولة مشاركة العديد من السباحين اليافعين من مختلف الأندية والمراكز المتخصصة في السباحة والغوص بالمنطقة الوسطى، كما أقيمت على هامش البطولة الدورة التحكيمية الثانية للحكام بالمستوى الثالث، وذلك برعاية نادي توباكتس للسباحة والغوص في مصراتة.

وحضر هذه الدورة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للسباحة والغوص “عادل امحمد اندار” والذي حفز المشاركين في الدورة على بذل المزيد من الجهد في سبيل الرُقيّ بهذه الرياضة وتطورها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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