دالاس مافريكس يفوز على بورتلاند تريل بليزرز بالدوري الأمريكي

حقق فريق دالاس مافريكس الفوز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز بمائة وإحدى عشرة نقطة مقابل مائة ونقطتين في اللقاء الذي جرى ليلة أمس ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

لقاء الفريقين شهد ندية واضحة، حيث كانت كفتهما متوازنة في الأشواط الثلاثة، إلا أن دالاس هيمن على مجريات الربع الأخير بفضل تألق لوكا دونسيتش وزميله أندري جوردان اللذين أحرزا ما مجموعه ثلاث وثلاثون نقطة ساهمت في فوز دالاس مافريكس بالمباراة الثامنة له على التوالي هذا الموسم، في حين كان ديميان ليلارد أبرز مسجلي بورتلاند بخمس وعشرين نقطة.

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