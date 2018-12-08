ليفربول وصلاح ينتزعان صدارتين في مباراة واحدة

العنوان-بورثموت

استطاع نادي ليفربول أن يحقق فوزًا مهمًا للغاية على حساب بورنموث بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدفين الأول لليفربول في الدقيقة 25، والثاني في الدقيقة 48 من المباراة، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كووك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، وجاء الرابع عن طريق صلاح أيضًا في الدقيقة 77 من المباراة، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت ويرتفع رصيد النجم المصري لعشرة أهداف في صدارة الهدافين بالدوري ، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

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