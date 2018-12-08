الاتحاد الأوروبي يندم على تجاهله لكريستيانو رونالدو

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استطلاعاً حول أفضل من تقمّص الرقم 7 من اللاعبين هذا الموسم، وتجاهل فيه نجم يوفي كريستيانو رونالدو.

وأعلن اليويفا عن استطلاع رأي في صفحته الناطقة باللغة الفرنسية وكتب “اليوم هو 7” وأرفق الاستطلاع بصورة ظهر فيها فيليب كوتينيو (برشلونة)، كيليان مبابي (بي آس جي)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، ماريانو دياز (ريال مدريد)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وفرانك ريبيري (بايرن ميونخ).

ولم تأت الصفحة الرسمية على ذكر رونالدو ما أدى إلى هجوم كبير على التغريدة من قبل محبي اللاعب البرتغالي عبر تعليقات غاضبة، واستياء من تجاهل لاعبهم المفضل الشيء الذي اضطر القائمين على الحساب إلغاء البوست.

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