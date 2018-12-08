اخبار الرياضة

الاتحاد الأوروبي يندم على تجاهله لكريستيانو رونالدو

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استطلاعاً حول أفضل من تقمّص الرقم 7 من اللاعبين هذا الموسم، وتجاهل فيه نجم يوفي كريستيانو رونالدو.

وأعلن اليويفا عن استطلاع رأي في صفحته الناطقة باللغة الفرنسية وكتب “اليوم هو 7” وأرفق الاستطلاع بصورة ظهر فيها فيليب كوتينيو (برشلونة)، كيليان مبابي (بي آس جي)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، ماريانو دياز (ريال مدريد)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وفرانك ريبيري (بايرن ميونخ).

ولم تأت الصفحة الرسمية على ذكر رونالدو ما أدى إلى هجوم كبير على التغريدة من قبل محبي اللاعب البرتغالي عبر تعليقات غاضبة، واستياء من تجاهل لاعبهم المفضل الشيء الذي اضطر القائمين على الحساب إلغاء البوست.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك