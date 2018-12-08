المنتخب الوطني للشاطئية يكتسح تنزانيا بخماسية في أمم أفريقيا

العنوان-شرم الشيخ

اكتسح المنتخب الوطني للكرة الشاطئية نظيره التنزاني بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.

أحرز أهداف المباراة، اللاعب وليد ارحومه هاتريك، وهدفين للاعب زهير المنقاوي.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب الوطني مجموعته في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة منتخبي نيجيريا والسنغال اللذين يلعبان في نفس مجموعة المنتخب.

وتتواصل رحلة فرسان المتوسط للشواطيء، غدا الأحد، بمواجهة منتخب نيجيريا، وثالث اللقاءات لمنتخبنا سيكون أمام السنغال يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والمغرب ومدغشقر وساحل العاج .

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