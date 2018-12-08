بهدف عقيل الخمس يتفوق على الأهلي طرابلس

مصراتة 08 ديسمبر 2018 (وال)- أستطاع فريق الخمس الأول لكرة القدم من التفوق على الأهلي طرابلس بنتيجة هدف وحيد، وذلك في اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول للمجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة المؤجلة التي جرت – أمس الجمعة – على أرضية ملعب مصراتة، قادها الحكم الدولي يحي الوحيشي، لم يرتقي نسق الشوط الأول إلى الأفضل، حيث حاول كل من الفريقان المبادرة في التسجيل، لكن المحاولات غالطت مرمى وسام البدوي حارس الخمس وأحمد الفيتوري حارس الأهلي، ليتنهي الشوط الأول بواقع التعادل السلبي بينهما.

هذا وبدأ الأهلي الشوط الثاني من اللقاء مهاجماً وسنحت له العديد من الفرص، لكن لاعبوه لم يتمكنوا من هز شباك الحارس وسام البودي الذي كان واقفاً ومتمركزاً في الخشبات الثلاثة بطريقة صحيحة، وعند بلوغ الدقيقة 60 وقع لاعب الخمس أيوب عقيل على الهدف الوحيد بالمباراة.

حاول بعدها الأهلي تعديل النتيجة وتقدم أكثر نحو شباك البودي، تارةً من يحي الزليطني وتارة من عامر التاورغي بالإضافة إلى محمد مكاري، لكن كل الهجمات لم تكن منسقة وافتقدت إلى التركيز، لتنتهي بعد ذلك مجريات المباراة بتفوق الخمس بهدف أيوب عقيل.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الأهلي طرابلس صالح الطاهر، بعد أن قام الأخير بالتدخل القوي على الحارس وسام البدوي، مما اضطر حكم اللقاء لإشهار الكرت الأحمر.( وال – مصراتة ) س أ / س ع

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