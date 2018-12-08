التعادل السلبي يخيم على لقاء الأولمبي وأبو سليم

الزاوية 08 ديسمبر 2018 (وال) – خيم التعادل السلبي بين فريق الأولمبي لكرة القدم وضيفه أبوسليم، لحساب ذهاب الأسبوع الثاني من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

اللقاء الذي جرى – أمس الجمعة – على أرضية ملعب الزاوية، حاول فيه الفريقان تصحيح تعثره في الأسبوع الأول، حيث أن الأولمبي فقد لقاء أمام السويحلي، فيما أبوسليم تلاشى أمام فريق الوحدة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة، إذ كانت الأفضلية لصاحب الأرض والجمهور الأولمبي الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذا التعادل الذي ساد لقاء الفريقين يضيف كل منهما نقطة إلى رصيده من مباراتان، بعد أن خسر كلاهما لقاء الجولة الأولى.( وال – الزاوية ) س أ / س ع

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