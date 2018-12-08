منتخب ليبيا للشاطئية يتفوق على تنزانيا بخماسية

شرم الشيخ 08 ديسمبر 2018 (وال) – تمكن المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية من تحقيق فوزاً مهماً على نظيره منتخب تنزانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها شواطي مدينة شرم الشيخ المصرية.

هذه المقابلة التي جرت – اليوم السبت – نجح فيها فرسان المتوسط من الوصول إلى شباك تنزانيا في خمس مناسبات، حيث بدأ مسلسل الأهداف الليبي للشاطئية إسلام جاد الله، فيما أضاف اللاعب وليد أرحومة من تسجيل الهدف الثاني والثالث.

في حين نجح منتخب تنزانيا تسجيل هدفين، وذلك بواسطة اللاعب إبراهيم عبد الله وحارس المرمى تنزانيا أحمد عبده مسجلاً الهدف الثاني، فرسان المتوسط في الشوط الثالث من اللقاء تمكنوا من تسجيل هدفين متتاليين، وذلك عبر لاعبه زهير محارب كان أحدهم بضربة رأس، لتنتهي المباراة بتفوق المنتخب الليبي للشاطئية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الأمم الأفريقية التي تقام هذه الأيام في مدينة شرم الشيخ المصرية تتواصل منافساتها من الفترة 8 وحتى 14 من شهر ديسمبر الحالي. ( وال – شرم الشيخ ) س أ / ع ع

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