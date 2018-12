المتوسط:

فاز المنتخب الليبي للكرة الشاطئية على نظيره التنزاني بخمس أهداف مقابل هدفين ، اليوم السبت، في بطولة الأمم الأفريقية .

وتقام بطولة الأمم الأفريقية في مدينة شرم الشيخ المصرية تتواصل منافساتها من الفترة 8 وحتى 14 من شهر ديسمبر الحالي.

