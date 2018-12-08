اختبارات اجتياز الشارة الدولية لحكام كرة القدم المصغرة

يجري الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغّرة اختبارات لـ12 حكما من الذين ينشطون في الدوري المحلّي لإرسال ملفاتهم إلى نظيره الدّوليّ للعبة؛ ليتسنّى لهم الحصول على الشارة الدولية.

وأجرت اللجنة المركزية للحكام المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام تجمّعاً للحكام الذين تمّ اختيارهم بعد المراقبة والتقارير التي أثبتت كفاءتهم من خلال أدائهم في الدوري الليبي.

وخضع الحكام المختارون لمختلف الاختبارات في اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة، وأيضا في موادّ القانون باللغة الإنجليزية أيضا، وكشوفات طبية وامتحانات لياقة بدنية.

وسيتمّ اختيار أفضل ستّ حكام الذين سيجتازون الاختبارات بأعلى درجات لإرسال ملفاتهم للاتحاد الدولي للعبة لتسلّم الشارة الدولية التي ستسمح لهم فيما بعد خوض منافسات عالمية.

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