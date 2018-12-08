اخبار الرياضة

“صلاح” يقود ليفربول للفوز خارج الديار

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزعّم محمد صلاح النصر الأخير لفريقه ليفربول على حساب بورنموث بـ4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة 16.

الفرعون المصري أمهل المضيف 25 دقيقة ليبدأ دك شباكه بالهدف الأول، وفي مستهل الشوط الثاني أضاف صلاح ثاني الحصيلة في ظل غياب ردة الفعل من بورنموث، ليزيد لاعبه ستيف كوك من جراحه في الدقيقة الـ68 بإحراز هدف أخطأ وجهته وسكن مرمى فريقه، لكن عداد الأهداف لم يتوقف إلى أن أكمل “مو” الهاتريك الخاص به والرابع للريدز الذي تربع على قمة ترتيب البريمييرليغ بـ42 مؤقتا في انتظار نتيجة تشلسي ومانشستر سيتي اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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