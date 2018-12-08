“صلاح” يقود ليفربول للفوز خارج الديار

تزعّم محمد صلاح النصر الأخير لفريقه ليفربول على حساب بورنموث بـ4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة 16.

الفرعون المصري أمهل المضيف 25 دقيقة ليبدأ دك شباكه بالهدف الأول، وفي مستهل الشوط الثاني أضاف صلاح ثاني الحصيلة في ظل غياب ردة الفعل من بورنموث، ليزيد لاعبه ستيف كوك من جراحه في الدقيقة الـ68 بإحراز هدف أخطأ وجهته وسكن مرمى فريقه، لكن عداد الأهداف لم يتوقف إلى أن أكمل “مو” الهاتريك الخاص به والرابع للريدز الذي تربع على قمة ترتيب البريمييرليغ بـ42 مؤقتا في انتظار نتيجة تشلسي ومانشستر سيتي اليوم.

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