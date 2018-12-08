مانشستر يونايتد يمطر فولهام بالأربعة

أكرم مانشستر يونايتد ضيفه فولهام وغزا شباكه بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب أولد ترتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في إطار الجولة الـ16.

سيطرة مانشستر يونايتد ظهرت منذ البداية ليجسدها آشلي يونغ في الدقيقة 13 بالهدف الأول، وبعد ذلك بـ15 دقيقة زاد خوان ماتا الغلة بهدف زاد من ارتباك الخصم الذي عجز عن تهديد مرمى دي خيا، لينهى لوكاكو الشوط الأول بهدف ثالث قبل صافرة الحكم بدقائق، وفي الفترة الثانية حاول لاعبو فولهام استغلال المساحات والضغط على المنافس في مناطقه، ونجح أبوبكر كامارا في تقليص الفارق في الدقيقة الـ67 لكنهم لم يمنعوا ماركوس راشفورد من اختتام سيل أهداف الشياطين الحمر قبل النهاية بعشر دقائق، وبهذه النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.

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