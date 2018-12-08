الشط والاتحاد المصراتي يتعادلان سلباً

الزاوية 09 ديسمبر 2018 ( وال ) – سيطر التعادل السلبي بين فريقان الشط والاتحاد المصراتي، وذلك لحساب ذهاب الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

ملعب الزاوية كان مسرحاً على لقاء الشط وضيفه الاتحاد المصراتي، والتي توسطها الحكم -عبد الله الفضيل- حيث خيم الحذر على الفريقان في الدقائق الأولى، لكن سرعان ما مضت فترة جس النبض، وظهر واضحاً للاتحاد المصراتي تحركات محمد القابسي وأحمد القديري الأكثر خطراً في الملعب.

في الشوط الثاني تواصلت المباراة على ما هو عليه هجمه هنا وأخرى هناك، في ظل تحسن في الأداء الهجومي، بالإضافة إلى إهدار العديد من الفرص الخطرة ولعل أبرزها في نهاية المباراة لفريق الشط والتي كانت بواسطة المهاجم الهادي عماره، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل السلبي. ( وال – الزاوية) س أ/ ع ع

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