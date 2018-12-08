الصـداقـة يتفـوق على الهـلال بهدف مخلوف

شحات 09 ديسمبر2018 ( وال ) – تمكن فريق الصداقة لكرة القدم من تحقيق انتصاراً هاماً على ضيفه الهلال بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الثاني من المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

سيطرة هلالية

المباراة التي جرت – أمس السبت – على أرضية ملعب الصداقة في مدينة شحات – قادها الحكم حسين العجني، تبادل فيها الفريقان المحاولات التهديفية، أذا كانت السيطرة في الشوط الأول لفريق الهلال الذي اعتمد كثيراً على تحركات وسرعة أحمد العبار.

ظل الهلال مهاجماً طيلة النصف الأول، بعد أن ربط خطوطه الثلاثة بطريقة صحيحة وسليمة وواضحة تعليمات جهازه الفني هي الوصول إلى شباك الصداقة الذي دخل للقاء دون حضور جماهيره، ولم يحدث خطورة على مرمى كبلان عدى كرة المحترف المالي أداما التي علت الخشبات الثلاثة بأمتار قليلة.

في المقابل أبعد الحارس جمعة أقطيط تسديدة السريع والحيوي لاعب الهلال أحمد العبار، تليها كرة زميله المهاجم أنس المصراتي، ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل الحسم في الشوط الثاني.

شقلوف والهدية

حصة الثانية من اللقاء سارت الوتيرة فيها أسرع من الشوط الأول، خاصة من قبل الصداقة الذي خرج من مناطقة الدفاعية وأصبح يجاري في الهلال، وعند بلوغ الدقيقة 61 يتمكن محمد مخلوف من تسجيل الهدف الوحيد باللقاء بعد أن أستثمر تمريرة زميلة عاشور شقلوف الذي راوغ أحد مدافعي الهلال ومرر ليسدد مخلوف الهدية لتدخل من تحت أقدام الحارس كبلان.

الهلال بعد هدف الصداقة، تغيرت ملامح الفريق كثيراً، خاصة في خط المقدمة، وزاد من نزعته الهجومية كثيراً باحثاً عن تعديل النتيجة، لكن جميع هجمات الفريق غالطت مرمى جمعة أقطيط، ليطلق بعدها حكم اللقاء حسين العجني نهاية المباراة بتفوق الصداقة بهدف وحيد. ( وال – شحات ) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال